Xpeng представила новый автопилот и голосового помощника

Компания Xpeng представила новые версии фирменного автопилота и продвинутого голосового помощника, которого будут ставить на все машины марки в Китае. Система XNGP переехала на обновленное «железо» и программную архитектуру XNet — глубокую нейросеть, имеющую доступ к крупнейшему в Китае вычислительному центру для беспилотного вождения, суперкомпьютеру Fuyao. Голосовой ассистент отныне поддерживает технологию многопотоковой передачи данных и может общаться сразу с несколькими пассажирами.

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На четвертом ежегодном дне технологий 1024 Tech Day компания Xpeng представила свои последние наработки в области автономного управления и искусственного интеллекта. Главной новинкой стал полуавтопилот XNGP — последний шаг на пути к полностью автономным системам. Он использует обновленное «железо» и новую программную архитектуру XNet, основанную на замкнутом саморазвивающемся искусственном интеллекте.

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В работе XNGP полагается на два лидара, несколько 8-мегапиксельных камер и две платформы Nvidia Drive Orin, суммарной производительностью 508 топс. Для распознавания образов используется программное обеспечение XNet — глубокая нейросеть, имеющая доступ к суперкомпьютеру Fuyao, крупнейшему в Китае вычислительному центру для беспилотного вождения на облачной платформой Alibaba.

С Fuyao обучение беспилотных моделей происходит в 600 раз эффективнее, а время сокращается с 276 дней до 11 часов. Созданная Xpeng замкнутая система позволяет «разбирать» до 1000 нетипичных ситуаций в год, что уже помогло снизить количество аварий с активированным шоссейным автопилотом на 95 процентов. При этом, благодаря оптимизации, XNet загружает процессоры Nvidia всего на 9 процентов, в то время как до оптимизации загрузка ЦП составляла 122 процента.