В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Там также уточняется, что должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку при наличии соответствующих оснований. Причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение.

Также уточняется, что если водитель откажется от прохождения освидетельствования, или не согласен с его результатами, а также если имеются основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, то его могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.