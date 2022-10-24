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2 часа назад

Новости автомира: В Таиланде воссоздали героев мультфильма «Тачки»

Елена Прошина

Таиландская компания PS Modify, создающая реплики суперкаров на платформе серийных автомобилей, представила свою новую работу. Ей стала практически точная копия главного героя серии мультфильмов «Тачки». Об этом сообщает Carscoops.

В Таиланде воссоздали героев мультфильма «Тачки»
Фото: carscoops.comcarscoops.com

Инженеры PS Modify почти полностью переделывают кузова автомобилей, но издание Carscoops предполагает, что базой для проекта послужила Toyota Celica.

Для полного сходства исходному автомобилю поменяли каждую кузовную панель. Автомобиль сделали шире, добавили к нему новые бампера и функциональную оптику, а для полного сходства на лобовом стекле появились мультяшные «глаза». Всего PS Modify представили два готовых автомобиля красного и синего цветов.

carscoops.com

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