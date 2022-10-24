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1 час назад

Новости автомира: Rolls-Royce Phantom от Mansory продают за миллион евро

Motor.ru

На немецкой онлайн-площадке выставили на продажу эксклюзивный Rolls-Royce Phantom без пробега, модифицированный тюнерами из знаменитого ателье Mansory. В ходе многочисленных доработок седан оснастили карбоновыми деталями кузова и полностью переработанным салоном. Кроме того, инженеры увеличили отдачу штатного мотора. За единственный в своем роде «Фантом» продавец планирует выручить 975 000 евро (примерно 58,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Rolls-Royce Phantom от Mansory продают за миллион евро
Фото: Rolls-Royce Phantom© mobile.deRolls-Royce Phantom© mobile.de

Специалисты Mansory заменили все хромированные детали кузова на затемнённые или черные элементы. Кроме того, тюнеры выделили оранжевыми акцентами половину радиаторной решетки, ступицы 24-дюймовых колёсных дисков и фирменную статуэтку Spirit of Ecstasy. Узкие полосы того же оттенка нанесли вдоль бортов автомобиля. В отделке экстерьера также использовали углепластик, из него в частности выполнены нижняя накладка переднего бампера, боковые юбки и задний диффузор.

Phantom получил полностью переработанный салон, который выполнили из оранжевой кожи в сочетании с черными и карбоновыми элементами. Кроме того, тюнеры увеличили отдачу 6,75-литрового V12. Мощность агрегата составила 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента (было 571 л.с. и 900 Нм). Также роскошный седан оборудовали спортивной выпускной системой с переключаемым клапаном.

За эксклюзивный Rolls-Royce Phantom без пробега планируют выручить 975 000 евро (примерно 58,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце августа тюнеры из Mansory представили модифицированный Mercedes-AMG G 63. Главной особенностью нового внедорожника стала эксклюзивная цветовая гамма.

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