Rolls-Royce Phantom от Mansory продают за миллион евро

На немецкой онлайн-площадке выставили на продажу эксклюзивный Rolls-Royce Phantom без пробега, модифицированный тюнерами из знаменитого ателье Mansory. В ходе многочисленных доработок седан оснастили карбоновыми деталями кузова и полностью переработанным салоном. Кроме того, инженеры увеличили отдачу штатного мотора. За единственный в своем роде «Фантом» продавец планирует выручить 975 000 евро (примерно 58,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Специалисты Mansory заменили все хромированные детали кузова на затемнённые или черные элементы. Кроме того, тюнеры выделили оранжевыми акцентами половину радиаторной решетки, ступицы 24-дюймовых колёсных дисков и фирменную статуэтку Spirit of Ecstasy. Узкие полосы того же оттенка нанесли вдоль бортов автомобиля. В отделке экстерьера также использовали углепластик, из него в частности выполнены нижняя накладка переднего бампера, боковые юбки и задний диффузор.
Phantom получил полностью переработанный салон, который выполнили из оранжевой кожи в сочетании с черными и карбоновыми элементами. Кроме того, тюнеры увеличили отдачу 6,75-литрового V12. Мощность агрегата составила 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента (было 571 л.с. и 900 Нм). Также роскошный седан оборудовали спортивной выпускной системой с переключаемым клапаном.
За эксклюзивный Rolls-Royce Phantom без пробега планируют выручить 975 000 евро (примерно 58,3 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце августа тюнеры из Mansory представили модифицированный Mercedes-AMG G 63. Главной особенностью нового внедорожника стала эксклюзивная цветовая гамма.