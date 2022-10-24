Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

В документе говорится, что должностные лица могут проводить освидетельствование в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи при наличии соответствующих оснований. Речь идет о запахе алкоголя изо рта, неустойчивости тела, нарушениях речи, резком изменении цвета кожи лица или странном поведении.

При отказе водителя пройти освидетельствование или несогласии с его результатами должностные лица могут направить владельца машины на медицинское освидетельствование. Также сделать это они могут при веских подозрениях, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, но тест это опровергает.