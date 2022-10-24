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2 часа назад

Новости автомира: В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Елена Прошина

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

В документе говорится, что должностные лица могут проводить освидетельствование в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи при наличии соответствующих оснований. Речь идет о запахе алкоголя изо рта, неустойчивости тела, нарушениях речи, резком изменении цвета кожи лица или странном поведении.

При отказе водителя пройти освидетельствование или несогласии с его результатами должностные лица могут направить владельца машины на медицинское освидетельствование. Также сделать это они могут при веских подозрениях, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, но тест это опровергает.

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Также, согласно постановлению правительства РФ, должностным лицам необходимо проводить освидетельствование с использованием средств измерений, записывающих результаты на бумажном носителе. Водители будут признаваться находящимися в состоянии алкогольного опьянения при содержании в организме 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Автоновости,Видео,Правительство РФ,
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