Рамный минивэн Toyota сменит платформу и внешность

Компания Toyota показала первое изображение минивэна Innova третьего поколения. Модель появится в Индии и Индонезии в следующем году, причем она сохранит вседорожный имидж предшественника, но будет построена на другой платформе. Вместо рамного шасси Fortuner, новая Innova будет использовать модульную архитектуру TNGA-C, знакомую по Corolla и ряду других моделей марки. Вэну поменяют внешность и пересмотрят моторную гамму — больше не будет дизелей, а только гибридные установки.

Фото: © Toyota © Toyota

Кросс-вэн Toyota Innova в строю с 2004 года. Модель второго поколения выпускается вот уже семь лет и базируется на рамном шасси от Fortuner.

Новый вэн, по слухам, переберется на модульную архитектуру TNGA-C, то есть получит несущий кузов и породнится с Corolla и Voxy. Соответственно, основным приводом станет передний, а ещё из моторной гаммы исчезнут дизельные агрегаты.

В движение Innova будет приводить гибридная силовая установка, аналогичная Toyota Urban Cruiser Hyryder. Благодаря легковой платформе повысится комфорт и станут доступны современные системы помощи водителю. И хотя модель считается глобальной, продать её будут, скорее всего, только в Индии и других странах Юго-Восточной Азии. Причем в Индонезии вэн получит имя Innova Zenix, а в Индии — Innova Hycross.