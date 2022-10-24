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39 минут назад

Новости автомира: Названы новые лидеры продаж в России среди иномарок

Мослента

Новые лидеры продаж в России среди иномарок назвали «Известия».

Названы новые лидеры продаж в России среди иномарок
Фото:  Seokyong Lee / Bloomberg / Getty Images Seokyong Lee / Bloomberg / Getty Images

«По мере того как пустеют склады, бывшие лидеры рынка теряют позиции и на сцену выходят новые игроки — из Китая. В сентябре самыми популярными иномарками стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray», — пишет издание.

В числе лидеров по продажам оказалась южнокорейская компания Hyundai/Kia, а самыми востребованными моделями марки стали кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe. А Европу в рейтинге представляет Renault — благодаря оставшимся на складах запасам.

Ранее назван средний срок накопления денег на покупку автомобиля в Москве. За основу взята сумма в 2,3 миллиона рублей.

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