Напечатанный на 3D-принтере китайский электрокар привезут в РФ

В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на неизвестный пока в России китайских электрокар XEV YoYo. Этот двухместный хэтчбек с забавным именем напоминает европейский Renault Twizy, но у него есть одна особенность – детали для модели печатают на 3D-принтере. Ранее в этом месяце YoYo дебютировал на автосалоне в Париже, а теперь компания XEV нацелилась на российский рынок.

Фото: XEV YoYo на автосалоне в Париже© Autohome.com.cn XEV YoYo на автосалоне в Париже© Autohome.com.cn

XEV – это китайско-итальянская компания, основанная выходцем из JAC. Модель YoYo впервые показали в 2018 году, и в настоящее время электрокары производятся в Китае с применением высокотехнологичных 3D-принтеров. На автосалоне в Париже представители XEV заявили, что готовы продавать YoYo на европейском рынке по цене от 13,9 тысячи евро (850 тысяч рублей по нынешнему курсу). Более того, компания намерена заняться развитием сети станций быстрой замены аккумуляторов в странах Европы.

2,5-метровый хэтчбек имеет всего два посадочных места и багажник на 180 литров, а в движение его приводит электромотор на задней оси, который развивает 20 лошадиных сил. Мотор питают три аккумулятора совокупной емкостью 10,3 киловатт-часа. Максимальная скорость YoYo составляет всего 80 километров в час, а заявленный запас хода равен 150 километрам.

На ОТТС, выданное на модель в России, обратил внимание портал «Китайские автомобили». Из документа следует, что электрокар оснащается системой ABS, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и люком. Заводом-изготовителем указано китайское предприятие Shandong Lichi New Energy Automobile.