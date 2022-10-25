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1 час назад

Новости автомира: Nissan Juke обновили до 2023 модельного года

Max-cars.ruиещё 1

Для австралийского рынка объявили доступные комплектации и стоимость обновленного паркетника.

Nissan представил Juke 2023 модельного года
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Автомобиль получил те же аэродинамические изменения, что и ранее показанные электромобили», — Autoevolution.

На рынок Австралии поставили обновленный кроссовер Nissan Juke. Как стало известно «Max-Cars», машине доработали аэродинамику и добавили в комплектации современных решений. Дополнительно модели добавили два новых цвета: синий (Magnetic Blue) и серый (Ceramic Grey). Также уже в базовом исполнении установлены 17-дюймовые колеса. А в топовых комплектациях появляется аудиосистема Bose.

Согласно прайс-листам, Nissan Juke 2023 модельного года продается в пяти комплектациях: ST, ST+, ST-L, ST-L+, Ti/TiO.

В базовом исполнении за 18,1 тысячу долларов (1,1 млн рублей по текущему курсу) паркетник получает 17-дюймовые колеса, светодиодные ДХО и фары, складывающиеся зеркала заднего вида с обогревом, 4,2-дюймовый дисплей приборной панели, 8-дюймовый сенсорный экран системы мультимедиа, управление голосом и возможность подключать к бортовой системе смартфон. Салон в таком случае тканевый.

С ростом комплектации в оснащении обновленного Nissan Juke появляются диодные противотуманки, климат-контроль, подогревы сидений, датчики парковки спереди, кнопка «Старт/стоп», кожаный салон, подсвечиваемые подножки и аудиосистему Bose с 10 динамиками. В прайс-листе максимальная цена останавливается на значении 23,5 тысяч долларов (1,43 млн рублей по текущему курсу).

По технике модель осталась такой же. Используется 1-литровый турбированный двигатель на 113/115 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 7-диапазонным «автоматом». В смешанном режима такая компоновка требует 5,8 литра бензина на 100 км.

В актуальных рыночных условиях ждать обновленный Nissan Juke в России не приходится.

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