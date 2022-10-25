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1 час назад

Новости автомира: Mercedes-Benz продолжает тестирование максимально мощного CLE Coupe

ПроКроссовер.ру

Mercedes-Benz заменит купе и кабриолет C- и E-класса одной новой линейкой под названием CLE. Судя по недавним шпионским снимкам, в него войдут и версии AMG. В частности, существует теория, что AMG CLE 63 может поступить в автосалоны с той же силовой установкой, что и новейший C 63, базирующийся на 2,0-литровом турбочетвёрке.

Mercedes-Benz продолжает тесты максимально мощного CLE Coupe
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Обратите внимание, например, на увеличенные передние воздухозаборники и клетчатый камуфляж на решетке радиатора, явно скрывающий знаменитый узор Panamericana. Сзади можно увидеть спойлер и четыре трапециевидные выхлопные трубы.

Дополнительный люк в бампере предполагает, что автомобиль является гибридом: он выглядит как типичный люк порта зарядки электромобиля. Это подтверждает теорию о том, что CLE 63 получает всю трансмиссию от C-Class AMG. В своем топовом варианте модель выдает внушительные 680 л.с., разгоняясь с нуля до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Тестовый автомобиль CLE был впервые замечен на дороге несколько недель назад. Это говорит о том, что мы можем увидеть его премьеру до конца года.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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