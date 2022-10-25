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1 час назад

Новости автомира: россиянам предложили купить отечественный электромобиль Evolute со скидкой 925 000 рублей

Южный автомобиль

Российский электромобиль Evolute i-Pro можно купить на особых условиях от «СберЛизинга». Так, стоимость модели составляет 2 990 000 рублей, из нее могут вычесть 925 000 рублей в качестве субсидии от государства при покупке машины в лизинг. Об этом сообщил портал Quto. При нулевом авансе и сроке лизинга на 5 лет удорожание машины составит всего 1,4%. Предложение будет действовать только до конца ноября 2022 года, пока работает госпрограмма.

На Evolute i-Pro предложили скидку в 925 000 рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Напомним, завод «Моторинвест» в Липецке недавно запустил производство электроседанов Evolute i-Pro. Модель, по сути, является китайским электромобилем Dongfeng Aeolus E70. В Россию из Китая приходят почти готовые машины, а на российском конвейере проходят лишь финальные сборочные операции.

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