На Evolute i-Pro предложили скидку в 925 000 рублей

Российский электромобиль Evolute i-Pro можно купить на особых условиях от «СберЛизинга». Так, стоимость модели составляет 2 990 000 рублей, из нее могут вычесть 925 000 рублей в качестве субсидии от государства при покупке машины в лизинг. Об этом сообщил портал Quto. При нулевом авансе и сроке лизинга на 5 лет удорожание машины составит всего 1,4%. Предложение будет действовать только до конца ноября 2022 года, пока работает госпрограмма.