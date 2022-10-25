Дворцы на колесах: современные супергрузовики

«Вот это машина, ну и громадина! Да в ней жить можно!» — таково обычное восторженное приветствие «носатых» тягачей из США, которые почти никого не оставляют равнодушными. Вовсе необязательно быть фанатом жанра, тащиться от музыки кантри и знать наизусть такие тематические фильмы, как «Конвой», «Черный пес» или «Ледяной драйв», чтобы улыбнуться вслед многотонному монстру и мечтательно представить себя за его огромным рулем-штурвалом. Водителям грузовиков так называемого класса 8 (полная масса от 15 тонн) остается искренне позавидовать. Из нашего обзора вы поймете, почему.