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41 минуту назад

Дворцы на колесах: современные супергрузовики

Motor.ru

«Вот это машина, ну и громадина! Да в ней жить можно!» — таково обычное восторженное приветствие «носатых» тягачей из США, которые почти никого не оставляют равнодушными. Вовсе необязательно быть фанатом жанра, тащиться от музыки кантри и знать наизусть такие тематические фильмы, как «Конвой», «Черный пес» или «Ледяной драйв», чтобы улыбнуться вслед многотонному монстру и мечтательно представить себя за его огромным рулем-штурвалом. Водителям грузовиков так называемого класса 8 (полная масса от 15 тонн) остается искренне позавидовать. Из нашего обзора вы поймете, почему.

1/33 Kenworth T680. Компания из штата Вашингтон основана в 1923 году и с середины сороковых входит в концерн PACCAR, где также числится голландский DAF. Дальнобойная топ-модель — T680 с аэродинамичным кузовом, без толстенных хромированных труб до небес, бампера весом с мотоцикл и прочих «настоящих американских» атрибутов
Фото: Motor.ru
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2/33 T680, как и земляки-одноклассники, представляет собой конструктор. Заказчик собирает его по своему вкусу и возможностям
Фото: Motor.ru
3/33 Взять, скажем, кабину: на выбор четыре конфигурации, начиная «дневной» без спальника и заканчивая пространством с жилым отсеком
Фото: Motor.ru
4/33 Кровать аэродромного типа (гусары, молчать!) в тягачах Class 8 обычно имеет длину около двух метров и ширину в районе метра, хотя размеры ложа могут отличаться в зависимости от машины и ее конфигурации
Фото: Motor.ru
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5/33 В оснащении «Кенворта» 15-дюймовый цифровой приборный щиток, внутренние «зеркала» заднего вида, на которые выводится изображение с камер и ночным видением, адаптивный круиз-контроль, система оповещения о сходе с полосы движения и лучшая в классе светодиодная оптика по версии производителя
Фото: Motor.ru
6/33 В линейке двигателей (разумеется, рядных турбодизельных «шестерок») тоже многообразие. PACCAR MX-13 объемом 12,9 литров развивает 411–517 л.с. Говорите, это меньше, чем у чипованной BMW M5? Тогда оцените крутящий момент — 2102–2508 Нм. У младшего 10,8-литрового MX-11 отдача поскромнее, хотя и не намного
Фото: Motor.ru
7/33 Kenworth W900L. Большинство марок из США держат в своей гамме два вида тягачей — с обтекаемыми кабинами-«мыльницами» и технику классического дизайна с разными олдскульными фишками вроде внешних корпусов воздушных фильтров и аэродинамикой кирпича. За рулем таких «true american trucks» должен сидеть суровый крепкий тип в темных очках, с живописной бородой и говорящий с неторопливым, тягучим южным акцентом
Фото: Motor.ru
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8/33 У «Кенворта» данную породу уже не один десяток лет прославляет W900L. Размеры примечательны не меньше колоритной внешности. Расстояние от переднего бампера до конца кабины без учета жилой части (bumper to back-of-cab, BBC) — немалые 130 дюймов или 3,3 метра. Особый шарм автомобилю придает высокий спальник Aerodyne со скошенной фронтальной частью и окошками по периметру
Фото: Motor.ru
9/33 Даже самый преданный поклонник бескапотных европейских грузовиков сейчас наверняка испытывает черную зависть. В Америке длина «траков» не регламентирована и, соответственно, габариты жилых модулей ограничены фантазией их создателей. Здесь все подчинено комфорту водителей. Телевизор, холодильник, раскладная кровать, множество шкафчиков и полочек, гардероб, окна со шторками… Малогабаритная квартира! Как говорят сами дальнобойщики, «заезжают на стоянку для отдыха и все прощаю». Оформление торпедо нарочито консервативное, явно для покупателей-ретроградов. Максимум аналоговых приборов, минимум цифровизации
Фото: Motor.ru
10/33 Kenworth W990. Презентованная в 2018 году новая модель — это классика в современной трактовке. Вертикальный утес радиаторной решетки, выставленные напоказ выхлопные трубы, бампер без единого изгиба… Именно такой образ любят водители-индивидуалисты!
Фото: Motor.ru
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11/33 Двигатели те же, что и у Kenworth T680. Коробка передач — 12-ступенчатый «робот» PACCAR. В джентльменский набор активной безопасности входит адаптивный круиз-контролем, слежение за полосой движения и слепыми зонами, функция дистанционной диагностики
Фото: Motor.ru
12/33 Peterbilt 579. Легендарная марка из Техаса известна консерватизмом и длительным жизненным циклом некоторых семейств. Например, тягач с индексом 359 появился в 1967 году и задержался на конвейере на целых двадцать лет. Его наследник Peterbilt 379 выпускался столько же и даже сыграл роль Оптимуса Прайма в «Трансформерах». Совсем другое дело обтекаемый 579. Он дебютировал в 2012-м и десять лет спустя передал эстафету следующему поколению. Новинку готовили долго и тщательно, внимательно прислушиваясь к пожеланиям клиентов
Фото: Motor.ru
13/33 Разнообразию модификаций позавидуют легковые Volkswagen. Пять двигателей, включая MX-13 и MX-11 (Peterbilt — член семьи PACCAR) в многочисленных вариантах форсировки, три коробки передач, включая «робот» Eaton, мосты PACCAR, Dana, Hendrickson и Meritor, галогены или светодиоды головного освещения, разные зеркала заднего вида и аэродинамические детали, очевидно, позволяющие немного сэкономить топливо. За безопасностью неусыпно следит функция удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение в случае риска аварии, слежение за объектами в «мертвых» зонах
Фото: Motor.ru
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14/33 Самые сливки — это салон и спальники. Роскошный UltraLoft впервые показали в 2018 году на «траке» прошлого поколения. Судя по фотографиям, с тех пор «ультралофт» с двумя гигантскими кроватями, 32-дюймовым телевизором и большой микроволновой печью практически не изменился
Фото: Motor.ru
15/33 Дизайн торпедо у Peterbilt свой, но если начать сравнивать его с «Кенвортом», очевидна унификация. Конфигурируемая «виртуальная» панель приборов диагональю 15 дюймов (кроме основных данных она отображает результаты диагностики тринадцати систем), мультимедиа, блок управления климат-контролем и вентиляционные дефлекторы явно общие
Фото: Motor.ru
16/33 Peterbilt 389. Таким наследником «379-й» может гордиться! Дебютировавший в 2006 году тягач отличается алюминиевой кабиной, первым среди грузовиков класса 8 полностью алюминиевым капотом и впечатляющей длиной. Значение BBC превышает 3,3 метра, в то время как у предшественника с наиболее объемистыми «шестерками» и толстыми радиаторами было максимум 3,2 метра
Фото: Motor.ru
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17/33 Цифровые дисплеи выглядят несколько чужеродно на откровенно олдскульном торпедо
Фото: Motor.ru
18/33 Freightliner Cascadia. Флагманская модель компании из штата Орегон названа в честь региона на Тихоокеанском Северо-Западе. Ее запоминающийся дизайн тоже исконно американский, при этом агрегаты вполне себе европейские: Freightliner входит в Daimler Truck North America и активно использует его разработки. Рядники Detroit Diesel DD13, DD15 и DD16 (от 12,8 до 15,6 литров) мощностью до 608 л.с. — это локализованные в Штатах моторы от Mercedes-Benz Actros. Альтернативой им являются Cummins. «Робот» Detroit DT12 — ребрендинговый Mercedes-Benz PowerShift. В ассортименте также механические коробки передач Eaton Fuller и «автоматы» Allison
Фото: Motor.ru
19/33 Производитель называет Cascadia «офисом с восемнадцатью колесами», хотя в убранстве интерьера нет ничего необычного. Тем не менее, она готова козырнуть не только адаптивным круиз-контролем и функцией отслеживания полосы движения (этого добра сейчас у всех хватает), но и прямой онлайн-связью с сервисным центром. Если возникает неисправность и загорается соответствующая контрольная лампа, машина передает информацию специалистам
Фото: Motor.ru
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20/33 Весной этого года стартовал выпуск электрической eCascadia с одним мотором (324–400 л.с.) или двумя совокупной мощностью до 477 л.с. Далеко на ней уехать не получится. Запас хода с самой большой тяговой аккумуляторной батареей на 438 кВт⋅ч полностью груженого 37-тонного автопоезда в районе 350 километров
Фото: Motor.ru
21/33 Mack Anthem. Продукцию фирмы из Северной Каролины (входит в состав Volvo Trucks) олдфаги прежде всего ассоциируют с черным капотником «Резинового утенка», героя харизматичного Криса Кристофферсона из фильма «Конвой» семидесятых. С тех пор утекло немало воды, техасский актер постарел, да и Mack нынче совсем другой. В 2017 году линейку возглавил обладатель говорящего названия Anthem (в переводе с английского — «гимн»)
Фото: Motor.ru
22/33 Широкие блестящие накладки на «носу» делают реверанс любителям классического стиля. В остальном автомобиль старается угодить тем, для кого важна хорошая аэродинамика, низкий уровень шума, сносная топливная экономичность и яркость светодиодных фар в ночи. Обратите внимание на дополнительную пару зеркал на капоте. Они улучшают обзор назад и, кроме того, позволяют водителю точнее чувствует габариты
Фото: Motor.ru
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23/33 Anthem не балует водителя цифровым щитком. Между аналоговыми шкалами пятидюймовый экран бортового компьютера. Под расположенным справа сенсорным экраном диагональю семь дюймов находится кнопочное управление роботизированной коробкой передач
Фото: Motor.ru
24/33 Вариантов кабины три — обычная «дневная» без спальника, с жилым отсеком и наконец самая комфортабельная с высоким потолком
Фото: Motor.ru
25/33 Количество ящичков и бардачков, как это часто бывает у американской техники данного типа, запредельное
Фото: Motor.ru
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26/33 Western Star 57X. «Западная звезда» из Орегона вместе с Freightliner входит в Daimler Truck North America. На рынке бренд погоду не делает, хотя в его меню есть самосвалы, лесовозы и, конечно, дальнобойный 57X
Фото: Motor.ru
27/33 Его предшественник 5700 успел сыграть Оптимуса в последних частях «Трансформеров»
Фото: Motor.ru
28/33 В 2022 году Western Star обновился — получил видоизмененную светодиодную оптику с «ресницами» габаритных огней, более совершенную аэродинамику и обозначение 57X
Фото: Motor.ru
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29/33 Detroit Diesel DD13, DD15 и DD16 (до 15,6 литров, 608 л.с. и 2779 Нм), коробки передач и мосты во многом унифицированы с «Каскадией» и Mercedes-Benz Actros. Цифровой 12-дюймовый приборный щиток и «планшет» диагональю 10 дюймов на торпедо позаимствованы у немецкого бескапотника. В пакете активной безопасности система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент слежения за полосой движения и автоподруливание, контроль правой слепой зоны и «радар» обнаружения пешеходов и велосипедистов при поворотах направо
Фото: Motor.ru
30/33 Жилой модуль похож на фрейтлайнеровский. За доплату трансформируемое купе со столиком и убирающейся с задней стенке кроватью
Фото: Motor.ru
31/33 Volvo VNL. Титульный тягач американского подразделения «Вольво» по своей сути напоминает Toyota Sequoia. Марка вроде бы «чужая», но продукт полностью адаптирован под местные вкусы. VNL нисколько не меркнет на фоне Kenworth и других конкурентов. Он огромный, надменный и при этом изящный. Предусмотрено пять вариаций — с «дневной» кабиной и спальниками разной высоты и внутренних размеров. Наиболее просторная и комфортабельная идет под маркировкой VNL 860
Фото: Motor.ru
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32/33 В гамме двигателей Cummins X15 (до 573 л.с.), собственный Volvo D13 (до 507 л.с. и 2576 Нм) и D13TC (Turbo Compound) Последний слабее (максимум 461 л.с.), но экономичнее благодаря второму турбокомпрессору с приводом на коленвал через зубчатую передачу для более полного и эффективного использования энергии выхлопных газов в разных нагрузочных режимах. Коробка передач роботизированная I-Shift
Фото: Motor.ru
33/33 Ничего особенного, просто отель на колесах. На стенке над кроватью виден блок управления печкой и кондиционером. С его помощью также можно блокировать двери и регулировать громкость аудиосистемы. Рядом панель с выдвижными столиками для планшета и книг
Фото: Motor.ru
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