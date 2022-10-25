Toyota выпустила доступного конкурента Tesla Model 3

Компания Toyota провела презентацию седана bZ3 - второй модели серии beyond Zero. Но в отличие от кроссовера bZ4X новинка будет продаваться только на рынке КНР.

Фото: Toyota Toyota

Toyota bZ3 выполнена в новом корпоративном дизайне, в котором сделаны и кроссовер bZ4X, и новое поколение Crown. Салон же нетипичен и удивляет решением отказаться от подрулевых рычажков, функции которых перенесены на "баранку". Управлять всеми электростеклоподъёмниками у водителя не получится - эта монополия разрешена единственной кнопкой в подлокотнике, отвечающей лишь за левую переднюю дверь. Физических кнопок на центральной консоли нет - все функции интегрированы в планшет.

Технические подробности о новинке стали известны в конце августа: их вместе с фото опубликовало Министерство промышленности КНР. Седан построен на платформе e-TNGA - она же лежит в основе bZ4X. Длина автомобиля - 4725 мм, ширина - 1835 мм, размер колёсной базы - 2880 мм. По габаритам Toyota bZ3 близка к Tesla Model 3, но цена "японца" должна оказаться на 30% меньше.

Toyota

Toyota

Toyota

По электротехнике официальная премьера тоже не удивила новыми фактами: "РГ" уже рассказывала, что поставками электродвигателей и аккумуляторов займётся китайская BYD. Для седана анонсировано две версии - мощностью 184 и 245 л.с., обе заднеприводные. Данные по запасу хода уточнятся в процессе дальнейших тестов, но в компании рассчитывают на максимальный пробег около 600 км по китайскому циклу CLTC.