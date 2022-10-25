Xpeng представила прототип летающего автомобиля

Китайский автомобильный стартап привлек более 500 миллионов долларов от многочисленных инвесторов, в том числе от известных венчурных компаний, и намерен выпустить модель следующего поколения в 2024 году. Новый автомобиль будет иметь сверхлегкий дизайн; обычный автомобиль сможет трансформироваться в самолет с помощью складного несущего механизма. Его пропеллеры будут интегрированы в кузов в режиме автомобиля, а когда он будет готов к полету, они будут выдвигаться, охватывая около двенадцати метров.