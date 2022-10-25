Xpeng представила прототип летающего автомобиля

Китайский производитель электромобилей XPeng представил свою концепцию летающего автомобиля, который также сможет ездить по дорогам. Летающий автомобиль, пригодный для использования на дорогах, разрабатывается дочерней компанией компании HT Aero, занимающейся городской воздушной мобильностью (UAM).
Китайский автомобильный стартап привлек более 500 миллионов долларов от многочисленных инвесторов, в том числе от известных венчурных компаний, и намерен выпустить модель следующего поколения в 2024 году. Новый автомобиль будет иметь сверхлегкий дизайн; обычный автомобиль сможет трансформироваться в самолет с помощью складного несущего механизма. Его пропеллеры будут интегрированы в кузов в режиме автомобиля, а когда он будет готов к полету, они будут выдвигаться, охватывая около двенадцати метров.
Кроме того, летающий автомобиль будет оснащен рядом функций безопасности, включая парашюты, и он будет оснащен усовершенствованной системой восприятия окружающей среды для проведения оценки безопасности перед взлетом. Xpeng стремится установить розничную цену на автомобиль менее одного миллиона китайских юаней (114 000 фунтов стерлингов).