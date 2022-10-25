Забытый на 40 лет военный УАЗ продают за полмиллиона рублей

На сайте «Авто.ру» выставили на продажу темно-зелёный УАЗ-469 образца 1985 года. С момента производства военный внедорожник в модификации со съёмным тентом проехал всего 1291 километр. Последние 37 лет автомобиль провёл без движения. Несмотря на длительный простой, армейская машина сохранилась в неплохом состоянии. Однако салону внедорожника все-таки требуется реставрация. Расстаться с советской «капсулой времени» продавец готов за полмиллиона рублей.

Фото: Авто.ру Авто.ру

Спустя почти четыре десятилетия забвения кузов внедорожника, а также съемный тент сохранились в хорошем состоянии. Хуже дела обстоят с салоном. На приборной панели присутствуют множество царапин и потёртостей, а все приборы запотели из-за попадания влаги. В комплектацию автомобиля входят фара-искатель, фаркоп и полноразмерное запасное колесо.

Авто.ру

Авто.ру

Под капотом УАЗ-469 находится 2,5-литровый двигатель мощностью 75 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической трансмиссий и системой полного привода. Кроме того, автомобиль оборудован военными мостами.

Судя по одометру, внедорожник прошёл всего 1291 километр. Продавец уверяет, что никогда не скручивал пробег. Расстаться с армейской машиной владелец собирается за полмиллиона рублей.