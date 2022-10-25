Китайские владельцы Tesla возмутились снижением цен на Model 3 и Model Y

На днях Tesla переписала цены на Model 3 и Model Y в Китае: электрокары подешевели на 14-37 тысяч юаней (эквивалентно 118-312 тысячам рублей). Однако это не понравилось тем владельцам машин, которые приобрели их по старому прайсу – они организовали «группу защиты прав» и пришли к местному офису Tesla, чтобы выразить свое недовольство ценовой политикой американской марки. В самой компании ситуацию пока не прокомментировали.

24 октября Tesla объявила о снижение цен на Model 3 и Model Y в Китае: теперь Model 3 начального уровня стоит от 265,9 тысячи юаней (2,2 миллиона рублей) вместо прежних 279,9 тысячи, а Model Y – от 288,9 тысячи юаней (2,4 миллиона рублей) против 316,9 тысячи. Подешевели и другие исполнения моделей, а также была отменена доплата за серебристый цвет, которая ранее составляла восемь тысяч юаней (66 тысяч рублей).

CarNewsChina со ссылкой на Weibo

CarNewsChina со ссылкой на Weibo

CarNewsChina со ссылкой на Weibo

Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на китайскую социальную платформу Weibo, на Tesla обрушился шквал критики за снижение стоимости Model 3 и Model Y. Возмущение выражают те клиенты, которые приобрели машины по старым ценам, и теперь они пытаются «отстаивать свои права» – как в социальных сетях, так и офлайн, собираясь у офиса Tesla. Их требования пока неизвестны.

Одной из вероятных причин снижения цен на электрокары Tesla может быть падение спроса. Так, в третьем квартале 2022 года количество заказов сократилось на 50 процентов.