Volkswagen Passat следующего поколения: новые изображения

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии новой генерации Пассата практически без камуфляжа, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Семейство среднеразмерных автомобилей Passat, названное в честь одноимённого ветра, было впервые представлено в 1973 году. Модель первого поколения, дизайн которой был разработан итальянским кузовным ателье Ital Design, изначально производилась в кузовах трёх- и пятидверный хэтчбек, а чуть позже к нему добавился универсал. Более привычный вариант с кузовом седан появился только во втором поколении (с 1985 года). Сегодня на конвейере уже восьмое поколение Пассата с индексом В8, премьера которого состоялась летом 2014 года, а в 2019-м модель получила лёгкий рестайлинг. Теперь же немецкая компания готовит новое поколение, и благодаря свежим шпионским фотографиям мы можем оценить особенности внешнего вида будущей новинки.

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В позапрошлом году стало известно о том, что немецкая компания откажется от Passat в кузове седан, останется только универсал, и именно он изображён на наших рендерах. В отличие от строгих форм нынешней модели, кузов новинки будет сделан в более мягкой стилистике, аналогичной другим свежим моделям марки. Спереди появятся узкие горизонтальные фары, визуально объединённые черной вставкой с логотипом по центру. Бампер получит крупный воздухозаборник в нижней части и вертикальные воздуховоды (либо их имитацию) по краям. Вдоль дверных ручек протянется слегка изогнутая глубокая выштамповка, а в районе задних крыльев появятся небольшие округлые выступы. Кстати, боковины нового Пассата практически идентичны будущему Skoda Superb, рендеры которого мы опубликовали в прошлом месяце. Это же касается и боковых зеркал, установленных на ножках, и очертаниям задней части с объединёнными узкой светодиодной полосой фонарями. Отличительными особенностями Пассата станут дизайн заднего бампера, а также, по всей вероятности, графика светодиодных ходовых огней.

Колеса.ру

Подтверждённой информации о технической части пока нет. Можно предположить, что новый Passat будет построен на модернизированной платформе MQB, которую также использует нынешнее поколение модели. Автомобиль получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, а также гибридные модификации. Ожидается и кросс-версия универсала Alltrack, она есть и у нынешнего Пассата.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Сегодня в России нынешний Пассат предлагается только в вышеупомянутом варианте кросс-универсала с приставкой Alltrack. Он предлагается с единственным турбированным мотором 2.0, развивающим мощность 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента, 7-ступенчатой роботизированный коробкой DSG и полным приводом 4Motion. Минимальная официальная цена составляет 5 548 000 рублей.