ЕС пересмотрит стандарт Евро-7 для снижения затрат автопроизводителей

На легковые автомобили, микроавтобусы и легкие коммерческие автомобили приходится соответственно около 12% и 2,5% от общего объема выбросов двуокиси углерода, который является основным парниковым газом в ЕС.
Регламент устанавливает целевые показатели выбросов CO2 для всего автопарка ЕС с 2020, 2025 и 2030 годов и включает механизм стимулирования использования транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов. Новый стандарт Евро-7 практически лишит возможности производить автомобили с ДВС, что не нравится многим автопроизводителям.
Сейчас стало известно, что новый стандарт будет смягчен. Издание Politico получило копию законодательства Европейской комиссии о Евро-7, в котором говорится, что «был проведен окончательный пересмотр» новых правил на основе «текущих геополитических и экономических обстоятельств». В целом, похоже, что Комиссия хочет снизить давление в отрасли, что теоретически может привести к «проблемам доступности для потребителей в общем контексте высокой инфляции».