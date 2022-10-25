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1 час назад

Новости автомира: стандарт Евро-7 пересмотрен для снижения затрат автопроизводителей

ПроКроссовер.ру

На легковые автомобили, микроавтобусы и легкие коммерческие автомобили приходится соответственно около 12% и 2,5% от общего объема выбросов двуокиси углерода, который является основным парниковым газом в ЕС.

ЕС пересмотрит стандарт Евро-7 для снижения затрат автопроизводителей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Регламент устанавливает целевые показатели выбросов CO2 для всего автопарка ЕС с 2020, 2025 и 2030 годов и включает механизм стимулирования использования транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов. Новый стандарт Евро-7 практически лишит возможности производить автомобили с ДВС, что не нравится многим автопроизводителям.

Сейчас стало известно, что новый стандарт будет смягчен. Издание Politico получило копию законодательства Европейской комиссии о Евро-7, в котором говорится, что «был проведен окончательный пересмотр» новых правил на основе «текущих геополитических и экономических обстоятельств». В целом, похоже, что Комиссия хочет снизить давление в отрасли, что теоретически может привести к «проблемам доступности для потребителей в общем контексте высокой инфляции».

Автоновости,Еврокомиссия,
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