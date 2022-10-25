ЕС пересмотрит стандарт Евро-7 для снижения затрат автопроизводителей

На легковые автомобили, микроавтобусы и легкие коммерческие автомобили приходится соответственно около 12% и 2,5% от общего объема выбросов двуокиси углерода, который является основным парниковым газом в ЕС.

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Регламент устанавливает целевые показатели выбросов CO2 для всего автопарка ЕС с 2020, 2025 и 2030 годов и включает механизм стимулирования использования транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов. Новый стандарт Евро-7 практически лишит возможности производить автомобили с ДВС, что не нравится многим автопроизводителям.