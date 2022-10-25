«Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — приводит агентство слова исполнительного вице-президента Kia Ву-Джона Джу.

По словам топ-менеджера, волатильность в России может увеличиться в следующем году, а автомобильный рынок закрыться на некоторое время. По итогам трех кварталов продажи Kia в России снизились на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57 тыс. автомобилей. Мировые продажи Kia в тот же период уменьшились на 4,1%.