Экзамен в ГАИ с помощью шпионского гаджета закончился судебным приговором

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину, который попытался сдать экзамен в ГАИ с помощью шпионского гаджета. В его пуговицу была вмонтирована скрытая камера. В итоге гражданина записали не в водители, а в шпионы.

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Напомним, закон строго запрещает обычным гражданам использовать так называемые шпионские гаджеты. Таковыми являются в том числе скрытые микрофоны или видеокамеры. Но какой именно гаджет считать подсудным, до недавних пор считалось дискуссионным вопросом. Ведь сегодня микрофоны и камеры есть в каждом смартфоне. Так что де-факто любой человек сегодня превращается в ходячего шпиона.

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Однако несколько лет назад закон был смягчен. А пленум Верховного суда принял специальные разъяснения: в таких делах всегда надо выяснять цели человека. Если гражданин планировал собирать тайное досье на соседей, это, безусловно, подсудно. Хотя иногда и знание о вшитых "жучках" освобождает от ответственности: все зависит от того, для чего именно покупались приборы.

В данном случае гражданин не собирался следить за ГАИ. Но хотел повторить "подвиг" героя фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Хотя, видимо, знаменитую сценку "профессор - лопух" гражданин не досмотрел до конца. А может, все дело в том, что ни история, ни классика ничему многих не учат.

Как бы то ни было, инспектор ГИБДД, принимавший экзамен, оказался не менее догадливым, чем профессор из фильма.

"В марте 2021 года подсудимый по предварительной договоренности незаконно приобрел самодельные устройства, а именно вмонтированную в пуговицу видеокамеру и сопутствующие устройства, предназначенные для негласного получения информации у неустановленного лица, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - В этот же день при помощи указанных устройств он стал сдавать экзамены на получение водительского удостоверения, однако использование данных устройств было выявлено принимавшим экзамен сотрудником ГИБДД, а сами устройства изъяты".

В итоге Псковский городской суд признал гражданина виновным в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Осужденному назначен штраф в 45 тысяч рублей.

"Еще несколько лет назад вопрос об отнесении того или иного предмета, имеющего двойную функцию, к специальным средствам являлся достаточно дискуссионным", - говорит советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

По его словам, в результате применения нововведений на практике в целом удалось разрешить проблему с определением круга таких технических средств.

"В настоящее время к специальным техническим средствам, запрещенным к обороту, относятся такие, которые предназначены для негласного и несанкционированного доступа и получения информации различного вида, - объясняет Евгений Рубинштейн. - При этом сам владелец информации не должен предполагать и догадываться о том, что этот предмет имеет скрытую возможность получать информацию (записывать, снимать, считывать и т.п.)".