Nissan обновил кроссовер Juke

Японская компания Nissan обновила свой кроссовер Juke. Новая модель отличается обновленными шильдиками и двумя новыми яркими расцветками. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Фото: ТАСС ТАСС

Теперь для покупателей доступны два новых цвета — керамический серый и магнитно-синий. Кроме того, машина теперь оснащена новыми 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и модернизированной багажной полкой. Теперь использовать багажное отделение будет максимально эффективно.

Также в некоторые комплектации обновленной модели входит интеллектуальный ключ с бесконтактной блокировкой/разблокировкой и стереосистема премиум-класса Bose. По-прежнему в Nissan Juke приводится литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого составляет 114 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,8 литра на 100 км пробега.