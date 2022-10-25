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1 час назад

Новости автомира: Nissan обновил кроссовер Juke

Елена Прошина

Японская компания Nissan обновила свой кроссовер Juke. Новая модель отличается обновленными шильдиками и двумя новыми яркими расцветками. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Nissan обновил кроссовер Juke
Фото: ТАССТАСС

Теперь для покупателей доступны два новых цвета — керамический серый и магнитно-синий. Кроме того, машина теперь оснащена новыми 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и модернизированной багажной полкой. Теперь использовать багажное отделение будет максимально эффективно.

Также в некоторые комплектации обновленной модели входит интеллектуальный ключ с бесконтактной блокировкой/разблокировкой и стереосистема премиум-класса Bose. По-прежнему в Nissan Juke приводится литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого составляет 114 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,8 литра на 100 км пробега.

Ранее сообщалось, что компания Nissan обещала сохранить рабочие места и зарплату в течение года работникам завода в Петербурге. Кроме того, новое руководство обещало сохранить за сотрудниками льготы и другие условия труда.

Автоновости,Nissan Juke,Nissan,
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