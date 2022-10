Обновлённый Chery Tiggo 7 Plus стартует в «традиционной» версии

В августе этого года компания Chery представила на родине подзаряжаемый гибрид Tiggo 7 Plus DP-i с оригинальными внешностью и интерьером. Считалось, что такой дизайн будет эксклюзивным для гибридного паркетника, однако в конце сентября выяснилось, что это общая программа рестайлинга для кросса с приставкой Plus, который в китайской гамме марки появился всего год назад (в РФ эту модификацию не продают). Теперь же в Поднебесной начали принимать заказы на обновленный Chery Tiggo 7 Plus, причем пока доступна только чисто бензиновая версия, гибрид выйдет на рынок позже. К слову, как это часто бывает в Китае, дореформенный SUV из гаммы не убрали.