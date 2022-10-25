ГИБДД применяет систему «Паутина» для поиска поддельного техосмотра

В ГИБДД запущена система «Паутина» для поиска авто с поддельным техосмотром. В работе задействованы камеры дорожного наблюдения. Такие меры стали необходимы из-за многочисленного выявления фактов «серого» техосмотра.

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Согласно судебной информации нередки случаи, когда некоторые страховые компании предлагают заключить договор ОСАГО и получение диагностической карты без фактического посещения пункта технического осмотра. За такие действия компания может быть оштрафована на суму 100 000 рублей.

Специальное программное обеспечение позволяет проконтролировать и фиксировать посещение конкретным авто станции техобслуживания. Оформленные нечестным путем карты аннулируются. В 2022 году уже аннулировано 23 342 таких документа. Контроль осуществляется в том числе и с привлечением дорожных видеокамер. При этом данные с камер можно будет получить не только при нарушении ПДД. Система функционирует по запросу. Таким образом, полицейские получили возможность отслеживать конкретные автономера. Подобным образом можно будет находить и угнанные машины.

Информацию об аннулировании диагностической карты получает и страховая компания, которая заключили договор ОСАГО, объединение страховщиков РСА и владелец автомобиля. Таким образом, госучет машины, поставленной с аннулированной диагностической картой, прекращается.

В настоящее время техосмотр остается обязательной процедурой для легкового транспорта, возраст которого превышает 4 года при перерегистрации авто на нового владельца. Также придется пройти техосмотр после проведения тюнинга, замены главных автомобильных узлов и запчастей, при установке ГБО. Все автомобилисты при выезде в страны ЕС должны пройти техническую диагностику.

Если машина используется в сфере такси, в служебных целях, то такая процедура тоже будет нужна. Для остальных автовладельцев техосмотр переведен на добровольную основу.