Чемезов анонсировал появление новых моделей Lada в 2024 году

В 2024 году АвтоВАЗ планирует запустить в производство новое семейство автомобилей марки Lada. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По словам Чемезова, через два года АвтоВАЗ сможет завершить работу над разработкой новых моделей Lada для российского рынка. Сейчас предприятие занимается проектами будущих моделей на платформе флагманской модели Lada Vesta. Кроссовер на базе этой модели должен пойти в серийное производство в 2025 году. Кроме того, в 2024 году появится новое семейство малогабаритных моделей.
Чемезов уточнил, что это проект находится в высокой стадии готовности. По своим размерам машина будет сопоставима с «Вестой и будет предлагаться в кузовах седан, универсал и кросс-универсал с увеличенным дорожным просветом.