Суд проверит законность использования дорожного знака «Уступите дорогу»

Юрист обнаружил «правовую неопределённость» в действующей редакции Правил дорожного движения и решил обратить на неё внимание Верховного суда РФ.

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Судя по статистике ГИБДД, одной из наиболее распространённых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение очередности проезда перекрёстков. Так, по подсчётам ведомства, за первую половину текущего года произошло свыше 9,1 тыс. таких аварий, на их долю пришлось 17,2% от общего количества. В таких ДТП жизни лишились 350 человек, травмы получили 12,7 тыс. участников.

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В ближайшее время (в начале следующего месяца) Верховный суд РФ рассмотрит иск юриста из Томской области Андрея Лыкова, который считает, что необходимо проверить законность правил применения знака «Уступите дорогу». Как сообщает «Коммерсант», он считает, что пункт ПДД, в котором описан соответствующий дорожный знак 2.4, необходимо признать недействующим как противоречащий российскому и международному законодательству.

Согласно сегодняшним нормам, дорожный знак 2.4 представляет собой перевернутый белый треугольник с широкой красной каймой. Он обязывает водителя уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге или по главной при наличии соответствующего указателя (таблички 8.13).

Истец напомнил о том, что термин «перекрёсток» в ПДД трактуется как место пересечения, примыкания или разветвления дорог. При этом буквальное прочтение пункта 2.4 предполагает, что требование знака «Уступите дорогу» распространяется только на те перекрёстки, которые образованы пересечением дорог, но не примыканием или разветвлением.

Он считает, что эта формулировка вводит водителей в заблуждение, из-за чего те могут проезжать без остановки участки примыкания или разветвления дорог. А это в свою очередь способно привести к аварийно-опасным ситуациям. Юрист считает, что имеющаяся «правовая неопределенность» противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения», который гарантирует гражданам права на безопасные условия движения.

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Кроме того, Андрей Лыков отметил наличие противоречий между ПДД и Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года (документ ратифицирован РФ). Согласно ей, знак «Пересечение с главной дорогой» используется для обозначения перекрёстка, где водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по проезжей части, к которой они приближаются, независимо от того, что собой представляет сам перекрёсток.

Как сообщает издание, в МВД с требованиями истца не согласны: в ведомстве считают, что он неверно трактует документы. В министерстве отметили, что всех местах, где в ПДД упоминаются пересечения, имеется в виду именно «точка», где пересекается одна дорога с другой, а не конкретный способ образования перекрёстка. Также отмечается, что в ряде норм «пересечение» и «примыкание» дорог используются как синонимы (официального определения «разветвления» нет, при этом в полиции подчеркнули, что это также является перекрёстком).