Каждый третий водитель не меняет резину до первого снега

Каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу переобувают колёса, как только наступают заморозки. Такие результаты получили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование в ходе опроса интернет-пользователей со всей России.

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Хранят резину обычно в гараже (60%). 15% автомобилистов отвозят её на дачу, 10% сдают в специальный сервис, 9% — оставляют в квартире. 2% опрошенных каждый год покупают новый комплект, а старый выбрасывают или продают. 4% резину вообще не меняют.

Респонденты также рассказали, как меняют колёса. 60% обращаются в автосервис, 35% справляются самостоятельно, 3% привлекают к процессу супругов, 2% — друзей и знакомых.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Россияне уверены, что безопаснее всего водить машину летом, — так ответили 84% опрошенных. Однако ДТП случаются в любое время года — даже с опытными и осторожными водителями, ведь ситуация на дороге может измениться в один миг и предсказать это невозможно. Не беспокоиться о непредвиденных расходах автомобилистам помогает полис каско. Наличие полиса убережет водителей от финансовых затрат на восстановление транспортного средства: страховая возьмет на себя все затраты на ремонт автомобиля».

Защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своём автомобиле, то следует заблаговременно позаботиться о страховке. Полис каско можно приобрести на сайтах СберСтрахования и Сбера либо в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. При страховом случае клиентам доступно урегулирование дистанционно через мобильное приложение «СберСтрахование».