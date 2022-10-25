FAW привез в Россию топовый Bestune T77

FAW Bestune T77 продается на российском рынке с конце 2021 года и до недавнего времени модель была представлена в трех уровнях исполнения: Luxury с «механикой», Luxury (DCT) и Prestige (DCT). Теперь же кроссовер обзавелся новой, самой дорогой комплектацией Prestige Plus – она стоит 2 332 000 рублей без учета скидок. У такого Bestune T77 расширенный список оснащения, который включает систему кругового обзора со встроенными в наружные зеркала камерами. В российском представительстве FAW заявили, что в будущем версия Prestige Plus заменит собой Prestige.

Фото: © пресс-служба FAW © пресс-служба FAW

Модель Bestune T77 доступна в России с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил, который сочетается либо с механической коробкой передач, либо с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Стартовая стоимость кроссовера по состоянию на конец октября составляет 2 069 000 рублей за версию Luxury с механической коробкой передач.

пресс-служба FAW

Согласно статистке FAW, за прошлый год было продано 1,7 тысячи экземпляров Bestune T77, еще 604 автомобиля россияне приобрели в период с января по сентябрь 2022-го. До конца нынешнего года российское подразделение марки планирует реализовать еще 750 таких кроссоверов.

Помимо Bestune T77, FAW представлена в России двумя моделями, кроссоверами Х40 и Х80, которые за девять месяцев 2022 года разошлись в количестве 925 и 143 штуки соответственно.