Не исключено, что южнокорейская Kia приостановит производство и продажи автомобилей на территории РФ. Компания может продолжить заниматься только послепродажным обслуживанием, предупредил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, передает Bloomberg.

Он указал на наличие риска усиления неопределенности в стране в предстоящем году. Автомобильный рынок, по словам топ-менеджера, вероятно, «на время полностью остановится».

Kia занимает вторую строчку в рейтинге наиболее популярных автобрендов в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На первой располагается АвтоВАЗ.

За первые девять месяцев текущего года в стране продали 56,7 тыс. новых автомобилей KIA (это свыше 11% рынка).

Наиболее востребованной иномаркой в РФ является Kia Rio. Ее опережают лишь отечественным Lada Granta и Lada Vesta в вопросе продаж.