Не исключено, что южнокорейская Kia приостановит производство и продажи автомобилей на территории РФ. Компания может продолжить заниматься только послепродажным обслуживанием, предупредил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, передает Bloomberg.
Он указал на наличие риска усиления неопределенности в стране в предстоящем году. Автомобильный рынок, по словам топ-менеджера, вероятно, «на время полностью остановится».
Kia занимает вторую строчку в рейтинге наиболее популярных автобрендов в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На первой располагается АвтоВАЗ.
За первые девять месяцев текущего года в стране продали 56,7 тыс. новых автомобилей KIA (это свыше 11% рынка).
Наиболее востребованной иномаркой в РФ является Kia Rio. Ее опережают лишь отечественным Lada Granta и Lada Vesta в вопросе продаж.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в период с января по сентябрь свыше 120 тысяч автомобилей ввезли в Россию через таможни Дальнего Востока. Данный показатель в 1,5 раз превышает уровень прошлого года.