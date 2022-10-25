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1 час назад

Новости автомира: в Kia допустили остановку продаж автомобилей в РФ

Лера Букина

Не исключено, что южнокорейская Kia приостановит производство и продажи автомобилей на территории РФ. Компания может продолжить заниматься только послепродажным обслуживанием, предупредил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, передает Bloomberg.

Он указал на наличие риска усиления неопределенности в стране в предстоящем году. Автомобильный рынок, по словам топ-менеджера, вероятно, «на время полностью остановится».

Kia занимает вторую строчку в рейтинге наиболее популярных автобрендов в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На первой располагается АвтоВАЗ.

За первые девять месяцев текущего года в стране продали 56,7 тыс. новых автомобилей KIA (это свыше 11% рынка).

Наиболее востребованной иномаркой в РФ является Kia Rio. Ее опережают лишь отечественным Lada Granta и Lada Vesta в вопросе продаж.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в период с января по сентябрь свыше 120 тысяч автомобилей ввезли в Россию через таможни Дальнего Востока. Данный показатель в 1,5 раз превышает уровень прошлого года.

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