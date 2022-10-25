Японские машины могут закончиться в России уже до конца года

С другой стороны, у дилеров за годы работы сформировалась экспертиза по продаже и обслуживанию автомобилей с пробегом. Здесь тоже есть бизнес: комиссии за использование клиентами автокредитования, лизинга и автострахования. Кроме того, нет ограничений по работе с определенными брендами и брендированию центров", - рассказывает Корнев.