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1 час назад

Новости автомира: японские машины могут закончиться в России уже до конца года

Российская Газета

Nissan принял решение полностью уйти из России, Toyota закрыла завод, импорт машин также прекращен. Что в такой ситуации будет с дилерами, как обстоят дела с запасом автомобилей, "Российской газете" рассказали эксперты отрасли.

Японские машины могут закончиться в России уже до конца года
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА НовостиРамиль Ситдиков / РИА Новости

Так, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что Toyota скорректирует свой штат в РФ и будет поддерживать свои дилерские центры в вопросе обслуживания существующих клиентов Тоуоta и Lexus. Nissan, в свою очередь, полностью передает эту ответственность АвтоВАЗу - ремонтом и поставкой запчастей будет заниматься подразделение отечественного бренда.

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Руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев добавляет, что спрос на японские автомобили продолжает оставаться высоким.

"По итогам 9 месяцев текущего года Toyota сохранила место в пятерке самых востребованных клиентами компании "Газпромбанк Автолизинг" марок легковых автомобилей и заняла 7% от общего объема в сегменте. Спрос позволяют обеспечивать оставшиеся на складах запасы и автомобили с пробегом. Однако, по оценкам самих дилеров, эти запасы могут закончиться уже до конца года.

Дилеры, безусловно, будут до последнего стараться сохранить модельный ряд, который хорошо себя зарекомендовал и пользуется спросом у покупателей. Но в текущей ситуации у продавцов нет выхода: новые контракты заключаются только с китайскими брендами. Наиболее охотно на "китайцев" пересаживаются дилеры американских марок (Cadillac и Chevrolet).

С другой стороны, у дилеров за годы работы сформировалась экспертиза по продаже и обслуживанию автомобилей с пробегом. Здесь тоже есть бизнес: комиссии за использование клиентами автокредитования, лизинга и автострахования. Кроме того, нет ограничений по работе с определенными брендами и брендированию центров", - рассказывает Корнев.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что дилеры того же Nissan вряд ли будут предоставлять россиянам скидки.

"Все будет зависеть от конкретной ситуации дилера. Если ему надо будет быстро распродать склад в связи с организацией нового дилерства, то конечно. Но в общем и целом, дилерам автомобили Nissan уже давно не поставляются", - добавляет он.

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