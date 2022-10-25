Volvo Cars приостановит производство на основном заводе в Швеции

Компания Volvo Cars приостановит, как минимум на неделю, производство автомобилей на своем основном заводе в шведском Торсланде. Об этом сообщает газета Göteborgs-Posten.

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По данным издания, компания столкнулась с нехваткой полупроводников, которые необходимы для сборки машин. Не исключено, что простой продлится дольше, если на предприятии не получится решить вопрос с поставками комплектующих.

О том, для сборки каких именно моделей автомобилей Volvo не хватает полупроводников, не сообщается.