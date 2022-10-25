Россиянам напомнили, как подготовить машину к зиме

Зима уже совсем скоро придет в московский регион. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Радио 1», как правильно подготовить машину к зимнему сезону.

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По его словам, уже подходит время ставить зимние шины. Это можно делать, когда среднесуточная температура составляет меньше 5 градусов. При этом он отметил, что для того, чтобы избежать очередей можно поменять шины немного заранее, но это нежелательно делать с шипованной резиной.

«Если шины шипованные, не хочется их досрочно ставить, потому что, во-первых, они шумные, во-вторых, они разбивают асфальт», – сказал эксперт.

Также Моржаретто советует автомобилистам заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую. Уже сейчас стоит положить в машину щетку и скребок, чтобы чистить кузов и стекла. А резиновые прокладки на дверях можно обработать силиконовой смазкой, чтобы двери не примерзли в мороз.