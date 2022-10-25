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28 минут назад

Новости автомира: Ford Escape подправили внешний вид

Motor.ru

Ford Escape актуального поколения дебютировал в 2020 году, и спустя два года с момента появления на рынке для модели подготовили первое плановое обновление. Рестайлинг потребовался в том числе из-за критики дизайна кроссовера в стиле европейских Focus и Puma, который пришелся по вкусу далеко не всем поклонникам марки в США. В результате Escape 2023 модельного года постарались сделать более похожим на другие американские автомобили Ford, такие как Edge и Explorer.

Ford Escape подправили внешний вид
Фото: © Ford© Ford

Escape, который делит платформу с Bronco Sport, отныне будет доступен в США в базовом исполнении Base, «средней» комплектации Active и топовой Platinum. Особняком стоит «спортивная» линейка ST-Line, которая представлена в трех вариантах: ST-Line, ST-Line Select и ST-Line Elite. Венчает гамму подключаемый гибрид Escape Plug-In Hybrid.

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Отличить обновленный Escape от дорестайлингового можно по новой бамперной группе, иному дизайну радиаторной решетки, модернизированной передней оптике и соединяющей фары светящейся полосе (доступна только в дорогих комплектациях). ST-Line-линейка в свою очередь отмечена черным декором, сетчатым узором решетки радиатора и «спортивным» рулем.

Для кроссовера, перешагнувшего в 2023 модельный год, заявлены электронные ассистенты, включая интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, систему прогнозирования скорости, систему торможения при движении задним ходом, а также помощи при маневрировании. Имеются задние датчики парковки, система кругового обзора, 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

Ford

Модификации остались прежними. В США Escape предлагается с 1,5-литровой «турбочетверкой» EcoBoost мощностью 182 лошадиные силы, 2,0-литровым турбомотором с отдачей 253 силы, а также в двух гибридных версиях с установками на базе ДВС на 2,5 литра с функцией подзарядки и без нее. Привод – передний либо полный.

Ford

Цены стартуют с отметки в 27,5 тысячи долларов без учета налогов (1,7 миллиона рублей), обычные гибрид стоит 38,4 тысячи долларов (почти 2,4 миллиона рублей), а подключаемый – от 38,5 тысячи долларов.

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