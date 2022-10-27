Сколько автомобилей починили в России в рамках отзывов

В 2022 год Росстандарт согласовал 19 отзывных кампаний, в рамках которых было отремонтировано 275 тысяч автомобилей разных марок и моделей – примерно в 2,5 раза меньше, чем в 2021-м. Что касается отечественной Lada, то ремонт потребовался всего 593 машинам, а именно Niva Travel 2021-2022 годов выпуска. Внедорожники отозвали для проверки положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта с защитным кожухом стартера.

Фото: Lada Lada

Среди крупных отзывов этого года можно отметить ремонтную кампанию Kia, в рамках которой было отремонтировано 105,4 тысячи Rio, Soul и Cerato, выпущенных с 2013 по 2018 год, у которых горела лампа неисправности SRS на панели приборов. Масштабным отзывом в России в 2022 году отметился и Volkswagen, который объявил о необходимости отремонтировать почти 75,4 тысячи экземпляров Polo. В автомобилях, реализованных с апреля 2020 года по февраль 2022-го, функции мобильных онлайн-служб не всегда были доступны в полном объеме.

Третий по масштабу отзыв в нынешнем году провел Mercedes-Benz, который направил в сервисы 38,2 тысячи кроссоверов GL и ML, проданных в России в период с 2004 по 2014 год. Причиной отзыва стало то, что работоспособность вакуумного усилителя тормозов могла быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса.

Также в начале лета был объявлен крупный отзыв Mazda: почти 19,8 тысячи владельцев моделей 3, 6, CX-5, CX-9 и MX-5 2018-2019 годов пригласили в сервисные центры из-за рабочего колеса топливного насоса низкого давления, которое может деформироваться.