Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
58 минут назад

Новости автомира: каждый десятый проданный автомобиль в России – это Haval

Motor.ru

Агентство «Автостат» публикует еженедельную статистику автомобильного рынка России, ссылаясь на данные АО «Электронный паспорт». В период с 17 по 23 октября 2022 года россияне купили 10 128 легковушек, что на шесть процентов больше, чем за неделю до этого. Долю в 40 процентов удерживает отечественная Lada, что соответствует 4083 машинам, при этом каждый десятый автомобиль, проданный за третью неделю октября в стране – это китайский Haval. В тройку лидеров по объемам продаж входит еще одна китайская марка – Chery.

Каждый десятый проданный автомобиль в России – это Haval
Фото: HavalHaval

Продажи Haval и Chery за отчетный период составили 1027 и 743 автомобиля соответственно. Также в топ-5 российского авторынка вошли Hyundai (671 шт.) и Kia (667 шт.), с которыми, по слухам, россияне могут в обозримом будущем попрощаться. Так, ранее Bloomberg выяснил, что уход из России – один из возможных сценариев для Kia, а Hyundai, по неофициальным данным, готовится к консервации своего завода в Санкт-Петербурге.

Что же касается самой популярной модели в России за третью неделю октября, то ей стала Lada Granta, доля рынка которой составляет 26 процентов от общего объема продаж (2617 экземпляров).

Второе место и звание лучшей иномарки в стране принадлежит кроссоверу Haval Jolion (702 шт.). На третьем месте Lada Niva Travel (570 шт.). В пятерку попали китайский Chery Tiggo 7 Pro и отечественный внедорожник Lada Niva Legend, продажи которых составили 480 и 435 штук соответственно.

Возвращаясь к китайским автомобилям, по итогам девяти месяцев развернулась борьба двух популярных кроссоверов, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. Первый за январь-сентябрь был продан в количестве 10 580 экземпляров, а второй – 10 523 штуки, то есть их разделяет всего 50 машин. На третьем месте с большим отрывом находится Geely Coolray (6483 автомобиля).

Автоновости,Chery Tiggo 7,Lada Granta,Chery Tiggo,Chery,Geely,Hyundai,Kia,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители