Каждый десятый проданный автомобиль в России – это Haval

Агентство «Автостат» публикует еженедельную статистику автомобильного рынка России, ссылаясь на данные АО «Электронный паспорт». В период с 17 по 23 октября 2022 года россияне купили 10 128 легковушек, что на шесть процентов больше, чем за неделю до этого. Долю в 40 процентов удерживает отечественная Lada, что соответствует 4083 машинам, при этом каждый десятый автомобиль, проданный за третью неделю октября в стране – это китайский Haval. В тройку лидеров по объемам продаж входит еще одна китайская марка – Chery.

Фото: Haval Haval

Продажи Haval и Chery за отчетный период составили 1027 и 743 автомобиля соответственно. Также в топ-5 российского авторынка вошли Hyundai (671 шт.) и Kia (667 шт.), с которыми, по слухам, россияне могут в обозримом будущем попрощаться. Так, ранее Bloomberg выяснил, что уход из России – один из возможных сценариев для Kia, а Hyundai, по неофициальным данным, готовится к консервации своего завода в Санкт-Петербурге.

Что же касается самой популярной модели в России за третью неделю октября, то ей стала Lada Granta, доля рынка которой составляет 26 процентов от общего объема продаж (2617 экземпляров).

Второе место и звание лучшей иномарки в стране принадлежит кроссоверу Haval Jolion (702 шт.). На третьем месте Lada Niva Travel (570 шт.). В пятерку попали китайский Chery Tiggo 7 Pro и отечественный внедорожник Lada Niva Legend, продажи которых составили 480 и 435 штук соответственно.