Какие авто обложат «налогом на роскошь» в 2022 году

Весь 2022 год и вплоть до начала 2023-го так называемый «налог на роскошь» в России будет начисляться по старым правилам. Платить его придется всем, кто владеет автомобилями дороже 3 млн рублей, разъяснили Autonews.ru в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
На сегодняшний день «роскошными» продолжают считаться машины средней стоимостью от 3 млн до 10 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет. Это такие модели как:
- Audi (с A5 до А8 и кроссовер Q7);
- BMW (320i xDrive, 520i, Х5 xDrive30d, X4 M, X5 M);
- Cadillac (модели XT4, XT6 и Escalade);
- Chevrolet Corvette и Camaro;
- Ford Explorer Limited;
- Genesis G80;
- Infiniti Q60:
- KIA Stinger GT;
- Land Rover (Discovery и Range Rover Evoque);
- Toyota (Highlander 3.5 Elegance и LC 200);
- Lexus RX300;
- Mazda CX-9;
- Mercedes Benz (модели 200 d, E 200, GLC 300);
- Nissan (Murano и GT-R);
- Porsche (Cayenne и Cayman);
- Skoda (KODIAQ Scout и KODIAQ L&K);
- Subaru Outback 2.5i-S;
- Volkswagen (Touareg Status и Teramont);
- Volvo S60 и XC90.
Как уточняется, с налогового периода 2022 года, квитанции за который придут в следующем году, «роскошными» будут считаться только автомобили стоимостью 10-15 млн рублей не старше 10 лет, а также машины дороже 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. В перечень таких машин, предположительно, войдут:
- Aurus Senat;
- Aston Martin DB11 V8;
- Bentley (Bentayga V8, Bentley Bentayga Mulliner, Bentley Flying Spur Hybrid и Bentley Flying Spur W12);
- Ferrari F8 Spider;
- Lamborghini (Urus и Huracan);
- Mercedes Benz (Maybach S 650, G 65 AMG);
- Porsche 911 Turbo;
- Rolls-Royce (Ghost и Сullinan).
В марте этого года были приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планка минимальной стоимости облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей выросла с 3 до 10 млн рублей. Коэффициенты 1,1 и 2 из расчета налога исключены, а тройной налог остается актуальным для машин стоимостью 10-15 млн рублей и возрастом до 10 лет, а также машин дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.