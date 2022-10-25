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40 минут назад

Новости автомира: стало известно, какие авто обложат «налогом на роскошь» в 2022 году

Мир24

Весь 2022 год и вплоть до начала 2023-го так называемый «налог на роскошь» в России будет начисляться по старым правилам. Платить его придется всем, кто владеет автомобилями дороже 3 млн рублей, разъяснили Autonews.ru в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Какие авто обложат «налогом на роскошь» в 2022 году
Фото:  МТРК «МИР» МТРК «МИР»

На сегодняшний день «роскошными» продолжают считаться машины средней стоимостью от 3 млн до 10 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет. Это такие модели как:

Видео дня

- Audi (с A5 до А8 и кроссовер Q7);

- BMW (320i xDrive, 520i, Х5 xDrive30d, X4 M, X5 M);

- Cadillac (модели XT4, XT6 и Escalade);

- Chevrolet Corvette и Camaro;

- Ford Explorer Limited;

- Genesis G80;

- Infiniti Q60:

- Jaguar F-Pace;

- KIA Stinger GT;

- Land Rover (Discovery и Range Rover Evoque);

- Toyota (Highlander 3.5 Elegance и LC 200);

- Lexus RX300;

- Mazda CX-9;

- Maserati Levante;

- Mercedes Benz (модели 200 d, E 200, GLC 300);

- Nissan (Murano и GT-R);

- Porsche (Cayenne и Cayman);

- Skoda (KODIAQ Scout и KODIAQ L&K);

- Subaru Outback 2.5i-S;

- Volkswagen (Touareg Status и Teramont);

- Volvo S60 и XC90.

Как уточняется, с налогового периода 2022 года, квитанции за который придут в следующем году, «роскошными» будут считаться только автомобили стоимостью 10-15 млн рублей не старше 10 лет, а также машины дороже 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. В перечень таких машин, предположительно, войдут:

- Aurus Senat;

- Aston Martin DB11 V8;

- Bentley (Bentayga V8, Bentley Bentayga Mulliner, Bentley Flying Spur Hybrid и Bentley Flying Spur W12);

- Ferrari F8 Spider;

- Lamborghini (Urus и Huracan);

- Mercedes Benz (Maybach S 650, G 65 AMG);

- Porsche 911 Turbo;

- Rolls-Royce (Ghost и Сullinan).

В марте этого года были приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планка минимальной стоимости облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей выросла с 3 до 10 млн рублей. Коэффициенты 1,1 и 2 из расчета налога исключены, а тройной налог остается актуальным для машин стоимостью 10-15 млн рублей и возрастом до 10 лет, а также машин дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.

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