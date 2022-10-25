Hyundai откажется от сотрудничества с поставщиками из США

Компания Hyundai, получив информацию о привлечении труда несовершеннолетних на предприятиях поставщиков в США, провела расследование. Данные подтвердились, и теперь корейский автопроизводитель вынужден искать новых партнёров.

Фото: Hyundai Hyundai

В ходе расследования выяснилось, что на заводе по штамповке металла SMART LLC в городе Луверн работали 12-летние дети, а труд 13-летних мигрантов из Гватемалы использовали на фабрике SL Alabama, выпускающей оптику для Hyundai и Kia.

Исполнительный директор американского офиса Hyundai Хосе Муньос заявил, что компания разорвёт отношения с этими поставщиками "как можно скорее", а в ближайшее время будут проведены дополнительные расследования среди остальных партнёров компании.

Муньос отметил, что в Hyundai работают над ужесточением кадровой политики. Гватемальские мигранты, например, были наняты сторонним рекрутинговым агентством - от услуг таких контор планируют отказаться и полностью контролировать найм.