Китайский бренд Zotye перезапустил производство автомобилей

Автобренд Zotye объявил, что планирует возобновить выпуск транспортных средств на территории Китая. Первые собранные авто отправят на экспорт.

Фото: Car.ru Car.ru

Модельная линейка на первом этапе включает единственную модель, а именно, кроссовер T300. Речь идёт об образце 2016-го года. Однако пока точно непонятно, появится ли данное транспортное средство на отечественном авторынке.

Для модели предусмотрена полуторалитровая силовая установка от Mitsubishi. Данный мотор генерирует 112 «лошадей». Транспортное средство получило следующие габариты: в длину – 4,405 м, в ширину – 1,83 м, в высоту – 1,64 м. Размер колёсной базы составляет 2,61 м.

В рамках внутреннего авторынка не собираются реализовывать данное транспортное средство. Все собранные образцы отправят на экспорт в Западную и Южную Азию, на Ближний Восток и Южную Америку. При этом, автопроизводитель не сообщал о появлении вседорожной версии на отечественном авторынке.

Исследовательский центр Zotye продолжает вести работы, касающиеся создания новых платформ, предназначенных для транспортных средств. Они похвастаются высокой надёжностью и эффективностью.

Основой новинок в перспективе выступят такие архитектуры, как i-AFA/i-BFA/i-LFA. Речь также ведётся об авто с электрическими моторами. Согласно имеющимся планам, линейку марки дополнят компактными и субкомпактными моделями. При этом, пока отсутствует информация о сроках появления данных транспортных средств.