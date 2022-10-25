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1 час назад

Китайский бренд Zotye перезапустил производство автомобилей

Car.ru

Автобренд Zotye объявил, что планирует возобновить выпуск транспортных средств на территории Китая. Первые собранные авто отправят на экспорт.

Китайский бренд Zotye перезапустил производство автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Модельная линейка на первом этапе включает единственную модель, а именно, кроссовер T300. Речь идёт об образце 2016-го года. Однако пока точно непонятно, появится ли данное транспортное средство на отечественном авторынке.

Для модели предусмотрена полуторалитровая силовая установка от Mitsubishi. Данный мотор генерирует 112 «лошадей». Транспортное средство получило следующие габариты: в длину – 4,405 м, в ширину – 1,83 м, в высоту – 1,64 м. Размер колёсной базы составляет 2,61 м.

В рамках внутреннего авторынка не собираются реализовывать данное транспортное средство. Все собранные образцы отправят на экспорт в Западную и Южную Азию, на Ближний Восток и Южную Америку. При этом, автопроизводитель не сообщал о появлении вседорожной версии на отечественном авторынке.

Исследовательский центр Zotye продолжает вести работы, касающиеся создания новых платформ, предназначенных для транспортных средств. Они похвастаются высокой надёжностью и эффективностью.

Основой новинок в перспективе выступят такие архитектуры, как i-AFA/i-BFA/i-LFA. Речь также ведётся об авто с электрическими моторами. Согласно имеющимся планам, линейку марки дополнят компактными и субкомпактными моделями. При этом, пока отсутствует информация о сроках появления данных транспортных средств.

В завершении стоит отметить, что в рамках отечественного авторынка автобренд Zotye был представлен такими моделями, как T600, а также Coupa. Как известно, реализации этих авто были завершены в феврале прошлого года по причине очень плохого спроса на такой автотранспорт.

Автоновости,Mitsubishi,
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