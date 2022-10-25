Honda анонсировала новый Accord

Компания Honda опубликовала первые тизеры седана Accord нового, одиннадцатого по счёту поколения, главным рынком сбыта которого, скорее всего, будут США.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Accord десятого поколения дебютировал летом 2017 года, осенью 2020 года пережил плановый рестайлинг и теперь готовится уступить место преемнику. Первый полный год продаж — 2018-й — стал для «десятого» Аккорда лучшим в США, тогда седан разошёлся тиражом 291 071 шт. В последующие годы спрос был меньше, при этом в 2020 и 2021 годах китайская версия модели, что выпускается на совместном предприятии GAC-Honda, почти сравнялась по продажам с американской. В 2020 году продажи Аккорда в США составили 199 458 шт., в Китае — 210 574 шт.; в 2021-м в США реализовано 202 676 шт., в Китае — 201 329 шт.

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Американский Accord сейчас выпускается на заводе Honda в Мэрисвилле (США, штат Огайо). Свежие данные по рынку США за три первых квартала 2022 года показывают, что Accord заметно уступает лидеру сегмента сренднеразмерных легковушек Toyota Camry — с января по сентябрь продано 110 463 шт. (-30% по сравнению с январём-сентябрём 2021-го) и 214 403 шт. (-16%) соответственно. Недавно обновлённая Nissan Altima почти догнала Accord и разошлась тиражом 106 122 шт. (+41%). Для фоновых знаний добавим, то европейский и российский рынок Accord покинул ещё в прошлом десятилетии и возвращаться не собирается.

В коротком анонсе американской пресс-службы Honda сообщается, что «одиннадцатый» Accord вернёт интерес потребителя к модели благодаря более элегантному стилю, более отзывчивой гибридной силовой установке и новейшей мультимедийной системе от Google с 12,3-дюймовым сенсорным экраном — он показан на одном из тизеров.

Ещё два тизера показывают затенённые передок и корму нового Аккорда, но у нас есть куда более содержательные картинки, подготовленные нашим художником Никитой Чуйко ещё в июле на базе шпионских фотографий. Опубликованные позже патентные изображения нового Аккорда указывают на то, что рендеры Никиты дают вполне правдоподобное представление о внешности седана одиннадцатого поколения, ну а детали будут известны чуть позже.