Honda анонсировала новый Accord

Компания Honda опубликовала первые тизеры седана Accord нового, одиннадцатого по счёту поколения, главным рынком сбыта которого, скорее всего, будут США.
Accord десятого поколения дебютировал летом 2017 года, осенью 2020 года пережил плановый рестайлинг и теперь готовится уступить место преемнику. Первый полный год продаж — 2018-й — стал для «десятого» Аккорда лучшим в США, тогда седан разошёлся тиражом 291 071 шт. В последующие годы спрос был меньше, при этом в 2020 и 2021 годах китайская версия модели, что выпускается на совместном предприятии GAC-Honda, почти сравнялась по продажам с американской. В 2020 году продажи Аккорда в США составили 199 458 шт., в Китае — 210 574 шт.; в 2021-м в США реализовано 202 676 шт., в Китае — 201 329 шт.
Американский Accord сейчас выпускается на заводе Honda в Мэрисвилле (США, штат Огайо). Свежие данные по рынку США за три первых квартала 2022 года показывают, что Accord заметно уступает лидеру сегмента сренднеразмерных легковушек Toyota Camry — с января по сентябрь продано 110 463 шт. (-30% по сравнению с январём-сентябрём 2021-го) и 214 403 шт. (-16%) соответственно. Недавно обновлённая Nissan Altima почти догнала Accord и разошлась тиражом 106 122 шт. (+41%). Для фоновых знаний добавим, то европейский и российский рынок Accord покинул ещё в прошлом десятилетии и возвращаться не собирается.
В коротком анонсе американской пресс-службы Honda сообщается, что «одиннадцатый» Accord вернёт интерес потребителя к модели благодаря более элегантному стилю, более отзывчивой гибридной силовой установке и новейшей мультимедийной системе от Google с 12,3-дюймовым сенсорным экраном — он показан на одном из тизеров.
Ещё два тизера показывают затенённые передок и корму нового Аккорда, но у нас есть куда более содержательные картинки, подготовленные нашим художником Никитой Чуйко ещё в июле на базе шпионских фотографий. Опубликованные позже патентные изображения нового Аккорда указывают на то, что рендеры Никиты дают вполне правдоподобное представление о внешности седана одиннадцатого поколения, ну а детали будут известны чуть позже.
Полноценная премьера нового Аккорда обещана в ноябре, следите за новостями на нашем сайте.