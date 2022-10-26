Kia и Toyota сохраняют обслуживание в РФ, но запчасти не обещают

Kia и Toyota заявили, что продолжат обслуживать свои машины в России. Однако автовладельцы все равно будут испытывать трудности с запчастями, считают эксперты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Корейский автопроизводитель Kia может уйти с российского рынка уже в следующем году. Но сервисное обслуживание компания обещает оставить. По идее, это означает, что запчасти к своим автомобилям корейцы продолжат поставлять официально. Но, как это будет работать, не знает пока никто.

Видео дня

По факту Kia уже практически прекратила работу на российском рынке. Машины на своих заводах она не собирает с весны и до сих пор просто распродает остатки, которые к новому году просто закончатся. Но в данном случае не менее интересно заявление о намерении сохранить в России сервис. Это вроде бы означает, что компания продолжит поставлять запчасти к своим авто, но не гарантирует этого, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Причин у этого много. Во-первых, далеко не все автопроизводители делают запчасти для своих машин сами. И точно никто из них самостоятельно не производит весь перечень. Продолжает эксперт:

«Запчасти им поставляют. Конечно, непосредственно компании не занимаются поставкой. Они могут это организовывать, они могут это курировать. Как будет организовано в случае с Kia, если они все-таки уйдут с нашего рынка, сказать сложно. В этом смысле Hyundai и Kia отличаются тем, что львиную долю комплектующих они производят сами, они даже коробки передач делают себе сами. Именно этим отличаются корейские компании. Но мы говорим о производстве запчастей. Здесь варианты могут быть разные: прямые поставки из Кореи, дочерними компаниями, которые производят эти запчасти, а также «кривыми» путями через третьи страны».

Отдельный вопрос: означает ли сохранение сервиса, что компания оставит в России центральные склады запчастей? Разрешит ли дилерам покупать запчасти по альтернативным каналам или заставит покупать только у себя? Вопросов — масса. И это только по корейцам, которые много чего делают сами и хотя бы пообещали сохранить сервис. Японская Toyota недавно, кстати, тоже пообещала продолжить обслуживать свои автомобили в России. Но по факту каждый дилер крутится как может, считает директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов:

«Какие-то объемы запасных частей мы продолжаем получать от дистрибьютора бренда, но с поставками точно сложности есть. Далеко не все запасные части можно найти, поэтому мы выкручиваемся как можем и ищем запасные части в альтернативных каналах. Я уверен, что мы не оригинальны на рынке, это проблема, с которой сталкиваются практически все официальные дилеры. Я думаю, что все делают более или менее то же самое. И на каких условиях решат приостановить свою деятельность дистрибьюторов, в частности Kia, можно только догадываться. Но стандартных решений в этой ситуации, я думаю, практически не существует».