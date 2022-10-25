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20 минут назад

Проезд грузового транспорта к Керченской переправе ограничат

Елена Прошина

С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба Оперативного штаба региона.

Проезд грузового транспорта к Керченской переправе ограничат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение приняли на базе указа президента РФ Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Оно начнет действовать с 00:00 27 октября.

Ограничение коснется всех грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крыма через Керченскую паромную переправу, за исключением машин, перевозящих вооружения, спецгрузы, лекарства, технику, которая необходима для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары и социально значимую продукцию.

«Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога до Джанкоя. Для беспрепятственного провоза грузов Минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор"», — говорится в сообщении.

За счет введенного ограничения рассчитывают сократить время простоя большегрузного транспорта на пути к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров в Крым. Мера продолжит действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов.

Автоновости,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,
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