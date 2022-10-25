Знакомый россиянам премиум-кроссовер Exeed LX обрел новый двигатель и салон в Китае. В продаже появилась спортивная топ-версия 400T с оригинальными бамперами, колёсными дисками и выхлопом; под капотом — 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Интерьер преобразился: перекроены не только передняя панель и центральный тоннель, но даже дверные карты и кресла. Весь водительский интерфейс видоизменён.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Дебют Exeed LX 400T предвосхищает плановый рестайлинг всего семейства компактных кроссоверов. Антрацитовые 19-дюймовые колёсные диски, красные тормозные суппорты и бронзовая пара двустволок выхлопа наверняка останутся прерогативой топ-версии, а вот безрамочная радиаторная решётка должна украсить все обновлённые «эл-иксы».

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Интерьер у Exeed LX 400T совсем не такой, как у «младших» кроссоверов с турбомоторами 1.5 и 1.6. Вентилируемые кресла с интегрированными подголовниками и яркой прострочкой — особенность спортивной версии.

Приметы глядущего рестайлинга — новый руль, передняя панель с трапецевидными экранами информационно-развлекательного комплекса и иные дверные карты. Сенсорный блок климат-контроля с шайбами а-ля Jaguar Land Rover остался в прошлом, зато для настроек теперь можно использовать шайбу на центральном тоннеле. А ещё Exeed обещает, что быстродействие медиасистемы улучшилось в три раза за счёт нового процессора Qualcomm Snapdragon SA8155P.

Под капотом версии с индексом 400T бензиновый 2,0-литровый двигатель, знакомый по большим кроссоверам Exeed TXL и VX. На LX он тоже сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» Getrag, однако привод только на переднюю ось. Разгонная динамика держится в секрете, но в смешанном цикле WLTC новинка расходует 7,68 литра на 100 километров.