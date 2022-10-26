С 1 ноября ввезти в РФ праворульные авто станет проще

В России изменятся правила ввоза праворульных автомобилей из Японии. Дело в том, что с 1 ноября начнет действовать приказ Минфина от 12.08.2022 года №121 «О внесении изменений в приказ Минфина от 14 января 2020 г. №4н О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров».

Эти изменения будут регламентировать правила ввоза автомобилей через таможню Владивостока, через которую в Россию завозят большое количество праворульных автомобилей. Дело в том, что сейчас при таможенном оформлении документов человек, который ввозит машину, должен присутствовать лично. Но с 1 ноября эти правила для определенной категории граждан изменятся. Так, жителям Дальневосточного федерального округа присутствовать лично для оформления ввозимого транспортного средства через владивостокскую таможню для личного пользования присутствовать не будет нужно. Это может привести к тому, что жители Приморья начнут массово завозить в Россию праворульные автомобили.