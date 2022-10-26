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40 минут назад

Новости атомира: Минфин упростит правила ввоза в Россию праворульных автомобилей с 1 ноября 2022 года

Южный автомобиль

В России изменятся правила ввоза праворульных автомобилей из Японии. Дело в том, что с 1 ноября начнет действовать приказ Минфина от 12.08.2022 года №121 «О внесении изменений в приказ Минфина от 14 января 2020 г. №4н О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров».

С 1 ноября ввезти в РФ праворульные авто станет проще
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Эти изменения будут регламентировать правила ввоза автомобилей через таможню Владивостока, через которую в Россию завозят большое количество праворульных автомобилей. Дело в том, что сейчас при таможенном оформлении документов человек, который ввозит машину, должен присутствовать лично. Но с 1 ноября эти правила для определенной категории граждан изменятся. Так, жителям Дальневосточного федерального округа присутствовать лично для оформления ввозимого транспортного средства через владивостокскую таможню для личного пользования присутствовать не будет нужно. Это может привести к тому, что жители Приморья начнут массово завозить в Россию праворульные автомобили.

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