Новый Maserati GranCabrio впервые показали на официальных фото

Кабриолет Maserati GranCabrio следующего поколения выехал на тесты. Уже известно, что следом за GranTurismo открытая двухдверка получит версию Folgore с тремя электромоторами и тяговой батареей емкостью 92,5 киловатт-часа. Разгон до «сотни» у GranCabrio будет занимать меньше трех секунд, а «максималка» превысит 300 километров в час. Будет у модели и топливная версия, с двигателем V6 3.0 Nettuno от кроссовера Gracale Trofeo.

Фото: © Maserati © Maserati

Компания Maserati отчиталась о начале натурных испытаний нового GranCabrio. Как и родственный GranTurismo, кабриолет получит версию Folgore с полностью электрический силовой установки, а также топливный вариант, оснащенный двигателем V6 Nettuno. Трехлитровая «шестерка», разработанная лабораторией инноваций Maserati, уже используется на суперкарах MC20 и кроссоверах Grecale Trofeo. Там она развивает 630 (730 Нм) и 530 лошадиных сил (620 Нм) соответственно.

Maserati

Maserati

Но у GranTurismo и, следовательно, GranCabrio показатели будут другие: 490 сил и 600 Нм для исполнения Modena и 550 сил и 650 Нм — для Trofeo. Электрическим модификациям моделей достанутся три 300-киловаттных электромотора — один расположен спереди и два сзади. Их суммарная мощность — 761 лошадиная сила и 1350 Нм крутящего момента. Энергию моторы получают от батареи емкостью 92,5 киловатт-часа, однако дальность хода Maserati пока не указывает.