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2 часа назад

Новости автомира: раскрыт покупатель подмосковного завода Mercedes

Лера Букина

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz определился по поводу передачи завода в подмосковном Есипово. Он будет продан ГК «Автодом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Раскрыт покупатель подмосковного завода Mercedes
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сделка между сторонами будет заключена 26 октября, отметил один из собеседников. Другой источник подчеркнул, что приобретение предполагает опцион на обратный выкуп доли в течение некоторого срока.

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Аналогичным образом захотели поступить ранее концерн Renault и Nissan при продаже российских активов ФГУП «НАМИ».

Согласно информации источника на рынке, Mercedes-Benz Manufacturing Rus и «Автодом» подписали соглашение еще на минувшей неделе.

По словам собеседника издания, среди претендентов на выкуп фабрик был и автодилер «Авилон».

Ранее «Известия» сообщили, что к Mercedes был подан иск представителями организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Они потребовали прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию. Ситуация также коснулась автопроизводителей General Motors, Volkswagen и Toyota Motor.

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