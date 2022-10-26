Раскрыт покупатель подмосковного завода Mercedes

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz определился по поводу передачи завода в подмосковном Есипово. Он будет продан ГК «Автодом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сделка между сторонами будет заключена 26 октября, отметил один из собеседников. Другой источник подчеркнул, что приобретение предполагает опцион на обратный выкуп доли в течение некоторого срока.

Аналогичным образом захотели поступить ранее концерн Renault и Nissan при продаже российских активов ФГУП «НАМИ».

Согласно информации источника на рынке, Mercedes-Benz Manufacturing Rus и «Автодом» подписали соглашение еще на минувшей неделе.

По словам собеседника издания, среди претендентов на выкуп фабрик был и автодилер «Авилон».