Мощный кроссовер Toyota Grand Highlander вывели на тесты

Компания Toyota разрабатывает новый семейный кроссовер, который могут назвать Toyota Grand Highlander. Прототип грядущей новинки в камуфляже заметили неподалеку от технического центра японского производителя в штате Мичиган, США. Это самые первые фото новой модели, поэтому подробностей пока не много.
К радости ценителей традиционных автомобильных ценностей, по обеим сторонам заднего бампера большого SUV красуются выхлопные трубы, говорящие о ДВС под капотом. Принимая во внимание, что у действующего Toyota Highlander труба только одна, можно ожидать серьезной прибавки в мощности у новичка. Насколько сильно Grand Highlander будет похож на своего младшего брата, пока не ясно. Если взглянуть на аналогичные предложения по рынку, то обычно отличия минимальны и касаются лишь особенного оформления увеличенной задней части (как у Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L).
Пристально разглядев прототип японского кроссовера в камуфляже, отметим более квадратную форму кормы и высокую линию крыши в задней секции кузова. Это сделает третий пассажирский ряд пригодным для использования не только детьми, но и взрослыми, причем нормальной комплекции.
Прямыми конкурентами Toyota Grand Highlander можно считать Volkswagen Atlas, Chevrolet Traverse и Ford Explorer – все эти модели длиннее нынешнего стандартного Highlander. Безусловно, в арсенале Toyota есть большой внедорожник Sequoia, но он намного дороже упомянутых кроссоверов и создан на рамной базе от пикапа, отдаляющей его от юрких SUV.
Впервые название Grand Highlander мы услышали в январе 2021 года, когда в сеть просочилась информация о регистрации компанией Toyota соответствующего товарного знака. Серийную версию новой модели представят в середине 2023 года, а еще через 6 месяцев свою более роскошную версию представит Lexus под возможным именем Lexus TX.