Мощный кроссовер Toyota Grand Highlander вывели на тесты

Компания Toyota разрабатывает новый семейный кроссовер, который могут назвать Toyota Grand Highlander. Прототип грядущей новинки в камуфляже заметили неподалеку от технического центра японского производителя в штате Мичиган, США. Это самые первые фото новой модели, поэтому подробностей пока не много.

Фото: Carscoops Carscoops

К радости ценителей традиционных автомобильных ценностей, по обеим сторонам заднего бампера большого SUV красуются выхлопные трубы, говорящие о ДВС под капотом. Принимая во внимание, что у действующего Toyota Highlander труба только одна, можно ожидать серьезной прибавки в мощности у новичка. Насколько сильно Grand Highlander будет похож на своего младшего брата, пока не ясно. Если взглянуть на аналогичные предложения по рынку, то обычно отличия минимальны и касаются лишь особенного оформления увеличенной задней части (как у Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L).

Carscoops

Пристально разглядев прототип японского кроссовера в камуфляже, отметим более квадратную форму кормы и высокую линию крыши в задней секции кузова. Это сделает третий пассажирский ряд пригодным для использования не только детьми, но и взрослыми, причем нормальной комплекции.

Carscoops

Прямыми конкурентами Toyota Grand Highlander можно считать Volkswagen Atlas, Chevrolet Traverse и Ford Explorer – все эти модели длиннее нынешнего стандартного Highlander. Безусловно, в арсенале Toyota есть большой внедорожник Sequoia, но он намного дороже упомянутых кроссоверов и создан на рамной базе от пикапа, отдаляющей его от юрких SUV.