Jeep начал продажи субкомпактного кроссовера с мотором Peugeot

Jeep начал продажи субкомпактного кроссовера Avenger с мотором Peugeot. Бензиновая модификация неожиданно появилась на итальянском и испанском сайтах марки, хотя на прошлой неделе Avenger дебютировал в виде «чистого» электромобиля. Быстро запустить в серию топливную версию позволила унификация с кроссоверами концерна Stellantis: у них же Avenger позаимствовал трёхцилиндровый двигатель PureTech и механическую коробку передач.

Фото: © Jeep Avenger © Jeep Avenger

Спереди бензиновый Jeep Avenger отличается от одноимённого электромобиля только отсутствием синего шильдика на маске между фарами. Сзади добавляется одинокий патрубок выхлопной системы, но бампер меняется минимально. В салоне приметы топливной версии — селектор механической коробки передач и «лишняя» педаль.

Техника миниатюрной новинки такая же, как у базовых Peugeot 2008, DS 3 или Opel Mokka. Двигатель объёмом 1,2 литра французского семейства PureTech выдаёт 100 лошадиных сил и 205 Нм крутящего момента. Автоматизированной коробки передач у Jeep Avenger пока нет, ведь 8-ступенчатый автомат ZF положен только более мощным модификациям. Передний привод безальтернативен. Разгонную динамику Jeep пока не обнародовал, зато известно, что в смешанном цикле 4,1-метровый кроссовер расходует 5,6 литра бензина на 100 километров.