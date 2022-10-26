Владельцы Haval в России недовольны качеством машин

В России за последние несколько лет появилось огромное количество автомобилей китайской марки Haval. Однако поездив на этих автомобилях, владельцы разочаровались в них и пожаловались на сервис китайской марки. Портал «Автовзгляд» собрал отзывы реальных автомобилях о плохом качестве сборки и неудовлетворительном техническом обслуживании официальных дилеров Haval.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Так,один из владельцев кроссовера Haval H6 пожаловался на низкое качество обслуживания машины у официального дилера. Сотрудники сервиса халатно относились к осмотру автомобиля, а многих запчастей для замены у дилера просто нет в наличии. У дилера есть только масло и фильтры, но по очень высоким ценам. На пробеге 30 000 владельцу машины необходимо было менять тормозные колодки, но их не оказалось на складе. Также были заменены стойки стабилизатора и радиатор кондиционера.

У другого владельца Haval H6 на пробеге 50 километров из строя вышло сцепление. Проблему устранили, но через 25 000 километров она возникла снова. При нагрузке сцепление просто «горит», а в салоне появляется невыносимый запах.

У владельца полноприводного внедорожника Haval H9 на пробеге 15 000 километров отвалился кардан. Подвесной подшипник карданного вала разваливается каждые 35 000 километров. На пробеге 50 000 километров двигатель стал жрать масло. Расход стал доходить до литра на каждые 3000 километров. В районе крыльев краска начала отваливаться кусками на пробеге 60 000 километров и стала ржаветь крышка багажника под хромом.