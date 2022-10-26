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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ решил выпустить еще одну партию Lada Largus

Российская Газета

В декабре АвтоВАЗ, по данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", выпустит ограниченную партию фургонов и универсалов Lada Largus. Следующий рестарт сборки семейства модели может начаться лишь по мере насыщения дилерской сети Lada Vesta NG.

АвтоВАЗ выпустит лимитированную партию Lada Largus
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Сварочный и окрасочный комплексы начнут работу 9 декабря, а сборка "Ларгусов" будет осуществляться с 12 по 16 декабря. Всего за неделю АвтоВАЗ выпустит примерно 500 автомобилей. Таким образом, это будет второй перезапуск производства после длительного простоя: первый состоялся летом: с 21 июля по 4 августа было произведено 1800 единиц Lada Largus.

"Ларгусы" из лимитированной партии, скорее всего, получат 90-сильный двигатель 1.6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Рекомендованные розничные цены на модель начинаются от 1 300 900 рублей за универсал, от 1 301 900 рублей за фургон.

Паблик отмечает, что в дальнейшем линия B0, на которой выпускается Lada Largus, будет сосредоточена на запуске нового поколения Vesta NG, которое сменило прописку с ижевской на тольяттинскую.

Ранее "РГ" сообщала, что "Весты" должны начать сходить с конвейера в марте 2023 года. Эти сроки озвучил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, но, по неофициальной информации, Lada Vesta NG может стартовать позднее.

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