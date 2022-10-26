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1 час назад

Новости автомира: Mercedes-Benz продаст доли в российских «дочках»

Лера Букина

Минпромторг РФ анонсировал продажу дилеру «Автодом» долей немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в российских дочерних компаниях. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Минпромторг: Mercedes-Benz продаст доли в российских «дочках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, у нового владельца появится возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, указало министерство и добавило, что это позволит организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово.

Также отмечается, что сделка даст возможность «Автодому» обслуживать автомобили бренда, проданных на территории РФ.

Кроме того, подчеркивается, что такой шаг обеспечит работоспособность завода, сохранит высококвалифицированные рабочие места и компетенции.

В скором времени будет выбран технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производства в индустриальном парке, указали в пресс-службе предприятия.

О планах передать завод в подмосковном Есипово автомобильного концерна Mercedes-Benz ГК «Автодом» сообщили ранее «Ведомости».

Автоновости,Mercedes-Benz,Минпромторг,
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