В РФ началось производство детского электромобиля «Нивушка»

В Тольятти запустили серийное производство детского электромобиля «Нивушка». Согласно сообщению в группе LADA Niva Documentary, новинка представляет собой уменьшенную копию классического внедорожника ВАЗ-2121 «Нива».

Фото: соцсети соцсети

Электромобиль создан для использования на улице и дома. Самостоятельно управлять транспортным средством смогут дети от 4 до 8 лет. «Нивушка» имеет грузоподъемность до 35 кг, мотор мощностью в 250 Вт и максимальную скорость в 6 км/ч.

В игрушку установлены безопасные свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы. На одном заряде детский автомобиль может проехать от 7 до 12 км — результат зависит от ряда факторов, в том числе и от температурных условий.