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54 минуты назад

Новости автомира: в РФ началось производство детского электромобиля «Нивушка»

Никита Бородкин

В Тольятти запустили серийное производство детского электромобиля «Нивушка». Согласно сообщению в группе LADA Niva Documentary, новинка представляет собой уменьшенную копию классического внедорожника ВАЗ-2121 «Нива».

В РФ началось производство детского электромобиля «Нивушка»
Фото: соцсетисоцсети

Электромобиль создан для использования на улице и дома. Самостоятельно управлять транспортным средством смогут дети от 4 до 8 лет. «Нивушка» имеет грузоподъемность до 35 кг, мотор мощностью в 250 Вт и максимальную скорость в 6 км/ч.

В игрушку установлены безопасные свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы. На одном заряде детский автомобиль может проехать от 7 до 12 км — результат зависит от ряда факторов, в том числе и от температурных условий.

Стоимость «Нивушки» составляет 33,6 тысяч рублей. Отмечается, что игрушка уже прошла проверки и уже получила сертификат соответствия Евразийского экономического союза (ЕАС).

Автоновости,Lada,ЕАЭС,
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